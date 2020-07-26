Tesla звинувачує компанію Rivian в крадіжці комерційної таємниці



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Telsa та Rivian вирішуватимуть питання в суді Фото Rivian

Tesla безпосередньо звинувачує Rivian і чотирьох своїх колишніх співробітників

Компанія Tesla подала в суд на іншого виробника електромобілів – компанію Rivian, звинувачуючи її в переманюванні співробітників і крадіжці комерційної таємниці.

Про це пише The Verge.

Видання повідомляє, що Tesla виявила «тривожну поведінку» колишніх співробітників, які при пошуку нової роботи також брали з собою конфіденційну інформацію і відомості, які становлять комерційну таємницю.

При цьому компанія стверджує, Rivian «свідомо заохочує» таку поведінку.

Tesla безпосередньо звинувачує Rivian і чотирьох своїх колишніх співробітників. Крім того, компанія заявляє, що вона ідентифікувала і додаткових осіб, які також могли викрасти і забрати з собою до нового роботодавця конфіденційну інформацію.

У самому стартапі Rivian заявили, що такі звинувачення є «необґрунтованими». Як заявив представник компанії, при працевлаштуванні в Rivian від всіх співробітників вимагають підтвердження, що вони не використовували і не будуть використовувати в подальшому інтелектуальну власність колишнього роботодавця.

Видання розповідає, що Rivian, за останні півтора року зібрав фінансування в розмірі понад 5 млрд дол. Готуючись до запуску своїх електромобілів, Rivian найняла близько 2400 співробітників з провідних компаній автомобільної та технологічної галузей, в тому числі 178 колишніх працівників Tesla.

За даними позову, із загальної кількості цих працівників 70 зробили прямий перехід з Tesla в Rivian.

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