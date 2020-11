Байден планує підняти вдвічі мінімальну зарплату в США

Обраний президент США Джо Байден планує підняти мінімальну зарплату в США до 15 доларів на годину. Зараз міністерством праці США встановлена мінімальна зарплата в розмірі 7,25 доларів на годину.

Про це Байден написав у своєму Twitter.

За його словами, погодинна зарплата буде підвищена, коли країна почне відновлюватися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

«Ми зробимо це з більш високою заробітною платою, включаючи мінімальну заробітну плату в розмірі 15 доларів, кращими пільгами і більш сильними колективними договорами, які дозволять вам забезпечувати сім'ю», – написав Байден.

Він зазначив, що все це дозволить повернути американський середній клас і зробити його краще, ніж коли-небудь.

When we build back better, we will do so with higher wages — including a $15 minimum wage — better benefits and stronger collective bargaining rights that you can raise a family on.



That’s how we will build back the middle class better than ever.