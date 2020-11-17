Байден планує підняти вдвічі мінімальну зарплату в США

Зараз міністерством праці США встановлена мінімальна зарплата в розмірі 7,25 доларів на годину

Обраний президент США Джо Байден планує підняти мінімальну зарплату в США до 15 доларів на годину. Зараз міністерством праці США встановлена мінімальна зарплата в розмірі 7,25 доларів на годину.

Про це Байден написав у своєму Twitter.

За його словами, погодинна зарплата буде підвищена, коли країна почне відновлюватися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

«Ми зробимо це з більш високою заробітною платою, включаючи мінімальну заробітну плату в розмірі 15 доларів, кращими пільгами і більш сильними колективними договорами, які дозволять вам забезпечувати сім'ю», – написав Байден.

Він зазначив, що все це дозволить повернути американський середній клас і зробити його краще, ніж коли-небудь.

When we build back better, we will do so with higher wages — including a $15 minimum wage — better benefits and stronger collective bargaining rights that you can raise a family on.



That’s how we will build back the middle class better than ever. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.