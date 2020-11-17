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    Економіка та фінанси

    Байден планує підняти вдвічі мінімальну зарплату в США

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    Джо Байден хоче підняти вдвічі мінімальну зарплату в США - Байден планує підняти вдвічі мінімальну зарплату в США
    Джо Байден хоче підняти вдвічі мінімальну зарплату в США

    Зараз міністерством праці США встановлена мінімальна зарплата в розмірі 7,25 доларів на годину

    Обраний президент США Джо Байден планує підняти мінімальну зарплату в США до 15 доларів на годину. Зараз міністерством праці США встановлена мінімальна зарплата в розмірі 7,25 доларів на годину.

    Про це Байден написав у своєму Twitter.

    За його словами, погодинна зарплата буде підвищена, коли країна почне відновлюватися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

    «Ми зробимо це з більш високою заробітною платою, включаючи мінімальну заробітну плату в розмірі 15 доларів, кращими пільгами і більш сильними колективними договорами, які дозволять вам забезпечувати сім'ю», – написав Байден.

    Він зазначив, що все це дозволить повернути американський середній клас і зробити його краще, ніж коли-небудь.

    15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям». 

    За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності. 

    На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.

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    Теги: США Джозеф Байден зарплата Дональд Трамп партії Twitter президент
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