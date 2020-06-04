В «Укрлендфармінгу» Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної



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«Укрлендфармінг» Бахматюка

Культиватори та сівалки встигли закупити до початку карантину

Навесні 2020 року група компаній «Укрлендфармінг», один з найбільших українських агрохолдингів бізнесмена Олега Бахматюка, інвестувала у власний парк сучасної сільгосптехніки. Про це повідомляють Українські новини.

Наразі причіпним обладнанням, у тому числі культиваторами та сівалками від світових виробників «Джон Дір», «Кінзе» та «Грейт Плейнз», оновлені мехзагони п’яти підприємств групи. Коронавірусний ажіотаж не завадив це зробити: обладнання встигли закупити до початку карантину з перекриттям державних кордонів та іншими перешкодами.

«У комплексі робіт з елементами точного землеробства наявність просапних пневматичних сівалок, додатково обладнаних системами точного висіву Precision Planting, є чи не найкритичнішою, - зазначив Віктор Спаський, заступник генерального директора з виробничих питань Укрлендфармінгу. - Діючі сьогодні в холдингу системи точного висіву дозволяють проводити посів просапних культур не тільки якісно, але й диференційовано – з різними нормами в залежності від особливостей поля. Деяка частина сівалок удосконалена системою AgLeader, завдяки якій норма та якість посівів контролюється онлайн».

Нетипові погодні умови весни 2020 року після теплої зими внесли свої зміни до технологій виробництва одного з найбільших аграрних холдингів України. Зі слів Віктора Спаського, «щоб запобігти розповсюдженню шкідників, заплановано додаткове внесення інсектицидів. На кінець травня на всіх площах холдингу, відведених під ярі культури, отримані сходи, проводяться різноманітні планові роботи з догляду за культурами: внесені гербіциди на соняшник, завершується їх внесення на кукурудзу, на черзі боротьба за чистоту сої. Своєчасний моніторинг стану посівів дозволяє вносити необхідні речовини у відповідності до фази розвитку рослини. У компанії всі роботи із захисту посівів проводяться власною агротехнікою».

Нагадаємо, 6 травня повідомляли, що агрохолдинг «Укрлендфармінг», один з найбільших в Європі за розмірами земельного банку, завершує посівні роботи: посіяно вже 340 тис. га і залишилося засіяти 8 тис. га соєю та кукурудзою, повідомив власник холдингу Олег Бахматюк.