На Одещині затримано банду, яка викрадала пальне у державного підприємства



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За попередніми підрахунками, масштаби розкрадань сягали 250-400 тонн на місяць

Наразі затримано п’ять членів угруповання, котрі організували викрадення дизпалива з території локомотивного ДЕПО «Одеської залізниці». До складу злочинної групи входили діючі та колишні працівники структурного підрозділу залізниці, а також депутати сільрад регіону.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Оперативники обласного управління стратегічних розслідувань поліції разом зі слідчими поліції та прокуратурою Одещини не лише встановили всіх осіб, причетних до розкрадання майна АТ «Укрзалізниця», але і з’ясували роль кожного у злочинній діяльності, «схему» вчинення злочину, місця зберігання дизпалива та канали його збуту.

До складу злочинного угруповання входили діючі та колишні працівники підрозділу регіональної філії залізниці, а також інші мешканці південного регіону. Крім того, встановлена причетність до цього злочину депутатів сільрад області.

Достовірно знаючи про кількість дизпалива в резервуарах, посадовці локомотивного ДЕПО робили так, аби в них завжди залишалося пальне. Проте в офіційних документах відображали видачу пального на потреби рухомого складу в повному обсязі.

За попередньою домовленістю з посадовцями підрозділу спеціально обладнані автомобілі, куди з резервуарів перекачували залишки дизпалива, безперешкодно заїжджали на територію локомотивного депо. В подальшому викрадене майно перевозилося до складів зберігання, що знаходилися на території гаражних кооперативів Одеси. Реалізовували дизпаливо через підпільні АЗС та підприємствам реального сектору економіки.

За попередніми підрахунками, масштаби розкрадань сягали 250-400 тонн на місяць. Прибуток від такої діяльності складав від чотирьох до шести мільйонів гривень.

29 лютого працівники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, Одеського управління внутрішньої безпеки, слідчого управління обласної поліції, обласної прокуратури за сприяння внутрішньої безпеки «Південь» та регіонального центру Державної прикордонної служби України та за участю підрозділу ТОР затримали п’ятьох осіб безпосередньо під час спроби вивезення викраденого пального з території ДЕПО. Одночасно було проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання членів угруповання, за місцем зберігання викраденого пального та в офісах регіональної філії АТ «Укрзалізниця».

Правоохоронці вилучили понад 700 тисяч гривень, 17 500 доларів США та тисячу євро, «чорнові» записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпалива, а також спецавтомобілі для його перевезення та інше знаряддя, що використовувалося для крадіжки пального.

Наразі п’ятьом особам, у тому числі двом діючим працівникам регіональної філії Одеської залізниці, повідомлено про підозру. Двом учасникам злочинного угруповання - за ч. 2 та 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), двом – за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) та одному – за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Документування протиправної діяльності відбувалося за сприяння Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».



