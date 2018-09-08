В уряді стверджують, що розмір штрафів за ваги фур сягає десятків тисяч євро
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Омелян розповів, що за рік хоче «оточити» Київ сучасними ваговими комплексами для фур
Державна служба України з безпеки на транспорті нараховує штрафи розміром у десятки тисяч євро і вони сплачуються. Про такі випадки розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому».
За його словами, Мінінфраструктури має намір встановити сучасні вагові комплекси на всіх в’їздах до Києва вже у 2019 році.
«У минулому році ми закупили 78 сучасних вагових комплексів і в цьому році починаємо правильний експеримент для країни – будівництво автоматичних систем зважування. Сподіваюсь, уже наприкінці цього року будуть збудовані перші комплекси навколо Києва, а в наступному році ми обладнаємо такими системами всі в’їзди до Києва з перспективою зведення близько 100 автоматичних вагових комплексів по всій Україні», - поділився планами урядовець.
Міністр пояснив, що датчики, вмонтовані у полотно, будуть зважувати кожен такий автомобіль, а відеокамера фіксуватиме транспортний засіб. За 500-700 метрів буде розташовано пункт Державної служби України з безпеки на транспорті, стоятиме інспектор і штрафуватиме водія у разі порушення вагових норм.
«Штраф у національній валюті буде невеликий, кілька тисяч гривень. Потім нараховується штраф у євро в залежності від того, наскільки перевантаженим був автомобіль і який кілометраж він проїхав. Є випадки, коли розмір штрафів сягає десятків тисяч євро. І ці штрафи реально сплачують», - заявив Омелян.
Очільник Міністерства також зауважив, що його відомство в курсі про корумпованість «Укртрансбезпеки».
«Що стосується хабарів, то про це у міністерстві знають. Через корумпованість ДСБТ подав керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка на звільнення. Хабарі складали від 500 до 1000 грн. Багато хто з водіїв йшли в рейс, маючи при собі цю суму для сплати. Було чимало детективних історій, коли вантажівка зупинялась на заправці перед контрольним комплексом, передавали складені купюри у коробці з-під сірників, та й взагалі, розробили якусь систему знаків… Я вважаю, автоматичні станції не дадуть можливості для таких маніпуляцій», - висловив сподівання Омелян.
Нагадаємо, близько 3 тисяч мостів, а це складає половину від усіх мостів, що заходяться у сфері управління «Укравтодору», перебувають в аварійному стані.