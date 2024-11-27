Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку

Через механізми Світового банку впродовж повномасштабного вторгнення РФ було залучено майже $50 млрд

Кошти підуть на соціальні та гуманітарні програми

Світовий банк надав Україні $4,8 млрд в межах проєкту Peace. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави українського уряду, це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже $50 млрд.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати кошти у розмірі $4,8 млрд від Світового банку. Гроші будуть направлені на соціальні та гуманітарні програми.

Нагадаємо, Світовий банк надав Україні $750 млн для підтримки інституційних реформ.

Як відомо, Світовий банк заявив про сповільнення росту економіки України в наступному році. За прогнозом, в Україні значні збитки від вторгнення Росії та масштабних перебоїв з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року та 2% у 2025 році.

Раніше рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше $10 млрд.

До слова, Україна та Міжнародний валютний фонд на експертному рівні домовилися про шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).