Міністр фінансів пояснив, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги



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Ми забезпечили зарплату лікарям, засоби захисту, ШВЛ, кисневі маски та все необхідне обладнання, - міністр

Потреби медицини повністю забезпечено, – заявив Марченко

На сьогоднішній день потреби медицини в зв'язку з пандемією коронавируса повністю забезпечені. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Економічній правді».

«Вас хвилює, чому ми з фонду дали кошти на будівництво доріг? Поясню: ми забезпечили зарплату лікарям, засоби захисту, ШВЛ, кисневі маски та все необхідне обладнання. Потреби медицини повністю забезпечено», – зазначив міністр.

За словами міністра також зараз практично розв'язане питання часткового безробіття.

«Більш того: щодо часткового безробіття питання 3-4-й місяць поспіль закривається, ми збільшили фінансування», – зазначив міністр і додав, що рішення про виділення коштів з коронавірусного фонду приймалося парламентом.

«Рішення про виділення коштів з ковідовского фонду на дороги прийняла Верховна Рада. Я не бачу в цьому проблеми, кошти пішли в економіку», – заявив Марченко.

Як повідомлялося, станом на 11 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 витрачено 22,9 млрд грн із 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми.

Мінфін зазначив, що ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна за посиланням.

Як повідомлялося, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.

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