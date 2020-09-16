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    Економіка та фінанси

    Міністр фінансів пояснив, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги

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    Ми забезпечили зарплату лікарям, засоби захисту, ШВЛ, кисневі маски та все необхідне обладнання, - міністр - Міністр фінансів пояснив, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги
    Ми забезпечили зарплату лікарям, засоби захисту, ШВЛ, кисневі маски та все необхідне обладнання, - міністр

    Потреби медицини повністю забезпечено, – заявив Марченко

    На сьогоднішній день потреби медицини в зв'язку з пандемією коронавируса повністю забезпечені. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Економічній правді».

    «Вас хвилює, чому ми з фонду дали кошти на будівництво доріг? Поясню: ми забезпечили зарплату лікарям, засоби захисту, ШВЛ, кисневі маски та все необхідне обладнання. Потреби медицини повністю забезпечено», – зазначив міністр.

    За словами міністра також зараз практично розв'язане питання часткового безробіття.

    «Більш того: щодо часткового безробіття питання 3-4-й місяць поспіль закривається, ми збільшили фінансування», – зазначив міністр і додав, що рішення про виділення коштів з коронавірусного фонду приймалося парламентом.

    «Рішення про виділення коштів з ковідовского фонду на дороги прийняла Верховна Рада. Я не бачу в цьому проблеми, кошти пішли в економіку», – заявив Марченко.

    Як повідомлялося, станом на 11 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 витрачено 22,9 млрд грн із 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми.

    Мінфін зазначив, що ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна за посиланням.

    Як повідомлялося, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби. 

    Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.  

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