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    Економіка та фінанси

    Не лише газ і нафта. Ціни на бавовну зросли до максимуму за 10 років

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    $1,05 за&nbsp;фунт бавовну є найвищою ціною з&nbsp;вересня 2011 року - Не лише газ і нафта. Ціни на бавовну зросли до максимуму за 10 років
    $1,05 за фунт бавовну є найвищою ціною з вересня 2011 року
    фото: leprom

    Китай наростив попит на бавовну, що спричинило зростання цін

    За останні 10 торгових сесій ціни на бавовну у США зросли на 18% на тлі зростаючого попиту з боку Китаю – до $1,05 за фунт, що є найвищим рівнем з вересня 2011 року. Про це пише The Wall Street Journal.

    У 2020 році президент США Дональд Трамп заборонив ввезення в країну одягу та інших виробів з бавовни з Синьцзян-Уйгурського автономного району, найбільшого місця виробництва бавовни у КНР. Це було обумовлено підозрами в тому, що дана продукція виготовляється з використанням примусової праці уйгурів.

    При цьому американські компанії як і раніше можуть імпортувати бавовняну продукцію, вироблену в Китаї, якщо сама бавовна була вирощена за межами країни. Таким чином, Китай імпортує бавовну, в основному американську, для виробництва товарів і їх відправки назад у Штати.

    За даними міністерства сільського господарства США, обсяг експортних поставок бавовни зі США до Китаю з початку маркетингового року (1 серпня) на 83% перевищують показники за той же час минулого року.

    Згідно з прогнозом відомства, споживання бавовни у КНР в поточному маркетинговому році зросте приблизно на чверть і досягне 8,9 млн тонн.

    До слова, ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

    Також сьогодні ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр.

    Нагадаємо, стало відомо, що буде з цінами на гречку у найближчий рік.

    Теги: США економіка Китай ціни фінанси
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    Не лише газ і нафта. Ціни на бавовну зросли до максимуму за 10 років