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    Економіка та фінанси

    Верховна Рада схвалила закон про підтримку молодих фермерів

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    Фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), нададуть грошову допомогу - Верховна Рада схвалила закон про підтримку молодих фермерів
    Фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), нададуть грошову допомогу
    фото: Corteva Agriscience

    Згідно із законом, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування щороку в проєктах бюджетів можуть передбачати кошти на підтримку фермерських господарств

    Верховна Рада прийняла законопроєкт №4046 щодо стимулювання господарств фермерів, молодших 35 років. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

    Зазначається, що закон унормовує склад земельних ділянок фермерських господарств, а також визначає коло отримувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

    Також уточнені деякі поняття щодо визначень виду фермерського господарства, додають в Раді.

    Крім цього, запроваджено держпідтримку фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно).

    У Раді заявляють, що це «надасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із сільських територій».

    Відповідно до закону, новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після його створення), фермерським господарствам, зокрема з відокремленими фермерськими садибами, сімейним фермерським господарствам, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність і розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабміном, надається допомога за рахунок коштів держбюджету.

    У тому числі – через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, також допомога може надаватися за рахунок коштів місцевих бюджетів.

    Зазначається, що Кабмін щороку в проєкті держбюджету передбачає кошти на підтримку фермерських господарств.

    Згідно із законом, місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування щороку в проєктах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на підтримку фермерських господарств.

    При цьому, фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), надається грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в розмірі та порядку, що затверджуються урядом.

    До слова, на Херсонщині фермери масово знищують кавуни (відео).

    Теги: Верховна Рада гроші закон фермерство фермер фермерське господарство
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    Верховна Рада схвалила закон про підтримку молодих фермерів