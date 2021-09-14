Науковці привчили корів до туалету

Вчені прагнуть зменшити кількість аміаку, що потрапляє до ґрунтів

Дослідники з Німеччини та Нової Зеландії довели, що корів можна привчити «ходити в лоток». Стаття, присвячена експерименту, опублікована в журналі Current Biology.

На думку дослідників, привчання крупної рогатої худоби до туалету може сприяти скороченню викидів худобою аміаку.

Ці викиди прямо не впливають на глобальне потепління, але, потрапляючи до ґрунту, аміак переробляється в оксид азоту – третій за поширеністю парниковий газ. У своєму експерименті, що отримав назву MooLoo, фахівці почали винагороджувати їжею тих телят, які мочилися в туалеті. Потім їм стали дозволяти наближатися до лотків при виникненні необхідності. Для того ж, щоб сечовипускання поза лотком асоціювалося з негативними відчуттями, вчені спробували програвати телятам через навушники-вкладиші неприємну музику, однак ті не відреагували на подібну стимуляцію. Належного ефекту вдалося досягти за допомогою секундного «душу» з розбризкувачів.

За кілька тижнів вдалося привчити 11 із 16 телят, задіяних в експерименті.

«Через кілька років всі корови будуть ходити в туалет», – вважає один з авторів роботи, старший науковий співробітник Інституту біології сільськогосподарських тварин Асоціації Лейбніца Ян Лангбейніт. За підрахунками дослідників, збір 80% коров'ячої сечі призведе до зниження викидів аміаку на 55%.

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