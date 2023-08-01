Влада оцінила масштаби руйнувань медичних установ
Радуцький: На відновлення зруйнованих лікарень треба 1,5 млрд євро
На нині деокупованих територіях знищено повністю понад 170 медичних установ, частково – більше 600. Про це в інтерв'ю руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі», розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький і додав, що дані не остаточні.
«Масштаби серйозні. Більше ніж 1,5 млрд євро на це треба. Знищено повністю понад 170 об’єктів, частково – десь 600 із чимось. Отакий масштаб, і знову таки – це не кінець», – заявив Радуцький.
Великі виклики постали перед медициною у зв'язку з великою кількістю ВПО після повномасштабного вторгнення. Найбільше розвиваються медустанови західних регіонів України.
«Дуже великими кроками вперед ідуть західні регіони, бо дуже багато лікарів-переселенців до них поїхало, і далеко не найгірших. У медицині є значна різниця, якщо ти приймаєш одні пологи на місяць і якщо ти приймаєш десять на день. Практика важлива. Від лікаря багато що залежить, і який би цей лікар не був гарний, якщо він не кожен день підходить до операційної, то це ім'я, але не більше», – додав Радуцький.
Нагадаємо, що раніше Радуцький назвав головні досягнення української медицини. Впровадження Національної служби здоров'я України та програми медгарантій – це важливі здобуття України.
Раніше глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків. Засуджувати за співпрацю з окупантами можна лише тих керівників медзакладів, які пішли на співпрацю з перших днів вторгнення, заявила Наталя Гусак в інтерв'ю «Главкому».
До слова, лікарні на окупованих територіях переповнені важкопораненими росіянами.
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