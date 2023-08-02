Реконструкція стадіону під час війни. Житомирська ОДА ухвалила несподіване рішення

Житомирська ОВА підписала договір з ТОВ «Артхаус» на продовження реконструкції центрального стадіону в Житомирі за 69,9 млн грн

Додаткова угода про розірвання договору була підписана 21 липня 2023 року

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної (військової) адміністрації через місяць після підписання розірвав договір вартістю 70 млн грн на черговий етап реконструкції Центрального стадіону у Житомирі.

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Додаткова угода про розірвання договору була підписана 21 липня 2023 року і оприлюднена в системі «Прозорро».

«Сторони домовились розірвати Договір будівельного підряду за згодою сторін», – йдеться у поясненні причин.

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Зазначається, що підряднику ТОВ «АртХаус» нічого не заплатили, а в угоді про розірвання договору вказано, що до 27 липня 2023 року він має повернути замовнику невикористаний аванс в розмірі 13 млн 207 тис. 657 грн.

Зокрема, 21 червня 2023 року департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної (військової) адміністрації підписав договір з ТОВ «Артхаус» на продовження реконструкції центрального стадіону в Житомирі за 69,9 млн грн. 29 червня журналісти оприлюднили інформацію про те, що в закупівлі є матеріали за завищеними цінами.

До слова, щебінь марки М1000 фракцією 20-40 мм коштує 767 грн/куб. м у той час, коли його вартість на Житомирщині становила 276-385 грн/куб. м. Бітум нафтовий дорожній в’язкий коштує 36 183 грн/т, хоча його можна купити на 44% дешевше – за 23 800-25 200 грн/т. По асфальтобетону ця різниця трохи менша. Дрібнозернистий типу Б марки 1 коштує 6 590 грн/т, а в моніторингу на 41% дешевше – до 4 670 грн/т.

Стадіон збудований ще у 1951 році та протягом останніх двадцяти років справді перебуває в аварійному стані, востаннє до реконструкції повернулись у 2020 році, а у 2021 футбольні вболівальники навіть влаштували пікет, вимагаючи завершення реконструкції.

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Також у Житомирі невідомий облив вхід до міської ради рідиною, яка схожа на кров. Останніми тижнями місцеві мешканці вражені й обурені тим, що під час повномасштабної війни у Житомирі вкладають бруківку та плитку за десятки мільйонів замість того, аби допомогти військовим.

Нагадаємо, нещодавно міська влада Ківерців, що на Волині, вирішила побудувати спортивний стадіон-укриття за 145 млн грн. Проте після резонансу в соціальних мережах ківерські чиновники вирішили скасувати скандальний тендер, адже поліція знайшла порушення у тендерній документації.

Як повідомлялось раніше, КМДА планувала закупити ручні годинники для нагороджень від мера Києва Віталія Кличка на суму понад 5 млн гривень. Тендер на подарунки від голови КМДА запланували ще 5 липня, але широкому загалу про це стало відомо пізніше.

До слова, в липні почалася активна кампанія проти витрачання місцевою владою значних коштів на благоустрій, реконструкції і ремонти не першочергових об’єктів. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із «останнім попередженням» до місцевих посадовців, відповідальних за процедури закупівель.