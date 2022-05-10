Відомий український банк відновлює кредитування та покупки частинами
Співзасновник банку запевняє, що потрібно запускати економіку
Monobank на цьому тижні відновить в повному обсязі кредитування за програмами розстрочка та Покупка частинами. Про це в Telegram повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Він відзначив, що «потрібно запускати економіку».
«На цьому тижні ми відновимо в повному обсязі кредитування за програмами розстрочка та Покупка частинами. Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти», — написав він.
За словами Гороховського, банк планує видати за цими програмами близько 10 млрд грн.