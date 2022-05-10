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    Економіка та фінанси

    Відомий український банк відновлює кредитування та покупки частинами

    Відомий український банк відновлює кредитування та покупки частинами
    ілюстративне фото

    Співзасновник банку запевняє, що потрібно запускати економіку

    Monobank на цьому тижні відновить в повному обсязі кредитування за програмами розстрочка та Покупка частинами. Про це в Telegram повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

    Він відзначив, що «потрібно запускати економіку».

    «На цьому тижні ми відновимо в повному обсязі кредитування за програмами розстрочка та Покупка частинами. Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти», — написав він.

    За словами Гороховського, банк планує видати за цими програмами близько 10 млрд грн.

    Деякі внутрішньо переміщені особи вже отримали виплати за перші два місяці війни. Але інші все ще чекають. Кабінет міністрів повідомив, що за квітень уряд спрямував на виплату внутрішньо переміщеним особам 5,2 мільярда гривень в Ощадбанк.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відомий український банк відновлює кредитування та покупки частинами