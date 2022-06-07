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    Суспільство

    В Україні запрацювали три нові «Дія Центри»

    В Україні відкрили ще три&nbsp;модернізованих ЦНАПи - В Україні запрацювали три нові «Дія Центри»
    В Україні відкрили ще три модернізованих ЦНАПи
    фото з відкритих джерел

    Окрім адмінпослуг, у ЦНАПі можна записатися на прийом до голови громади

    Під час війни в Україні запрацювали три нові модернізовані «Дія.Центри». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

    «Мінцифра розширює мережу «Дія.Центрів». Нові модернізовані ЦНАПи розпочали роботу в трьох населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

    Центри відкрили в:

    • с. Бокійма на Рівненщині;
    • смт Скала-Подільська на Тернопільщині;
    • м. Христинівка на Черкащині.

    «Тепер понад 47 тисяч українців матимуть доступний держсервіс у модернізованих ЦНАПах. Окрім адмінпослуг, вони мають можливість записатися на прийом до голови громади, навчитися користуватися порталом «Дія» та покращити цифрові навички», – додали в міністерстві.

    Нагадаємо, що перший «Дія Центр» відкрився у Житомирі в червні минулого року.

    Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» з'явиться нова послуга – «усиновлення». Заявку на первинну консультацію можна подавати з 1 червня.

    Також «Дія» запустила нову послугу для підприємців.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Україні запрацювали три нові «Дія Центри»