«Вінницягаз» нагадує: на початку року власники автономного опалення сплатять за доставку газу вдвічі менше новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З січня споживачі сплачуватимуть за доставку газу рівномірними платежами впродовж усього року

За перших три місяці поточного року споживачі газу Вінниччини, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть за доставку газу на 43 % менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки Асоціації газового ринку України. Завдяки запровадженій НКРЕКП новій системі оплати споживачі отримують рівномірний та прогнозований платіж за доставку газу впродовж року. Це зменшить навантаження на сімейний бюджет в опалювальний період.

Згідно з розрахунками Асоціації газового ринку України, найбільш вигідною нова система розрахунків буде для споживачів, які використовують газ для опалення житла. На Вінниччині частка таких споживачів складає 80% або 361,5 тис. сімей. Їх платежі за доставку газу в опалювальний період зменшаться в середньому удвічі. Наприклад, домогосподарство у Вінницькій області, яке споживає 1393 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 371,94 грн. замість 655,22 грн.

З січня споживачі сплачуватимуть за доставку газу рівномірними платежами впродовж усього року. Запроваджена НКРЕКП нова система оплати послуг доставки газу дає можливість скоротити витрати сімейного бюджету на послуги розподілу газу в опалювальний період. Такий порядок оплати є прозорим та прогнозованим для споживачів послуг, вносить стабільність у розрахунках як для споживача, так і для АТ «Вінницягаз».

«Споживач може рівномірно планувати витрати на доставку газу. В свою чергу Оператори ГРМ та «Вінницягаз», зокрема, отримують рівномірне надходження ресурсів для проведення поточних робіт. Це особливо важливо для забезпечення діяльності підприємства у міжопалювальний період. Саме тоді виконуються основні ремонтні та профілактичні роботи на газорозподільних мережах», - зауважує фінансовий директор АТ «Вінницягаз» Сергій Кібітлевський.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Державним регулятором затверджені нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні з 2015 року. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору.