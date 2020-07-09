«Вінницягаз Збут» продовжить постачання газу за регульованими цінами до серпня



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На сьогодні ТОВ «Вінницягаз Збут» постачає природний газ для 461 тис. побутових споживачів і 99 релігійних організацій

1 липня Кабінет Міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на постачальників природного газу до серпня 2020 року. Це означає, що «Вінницягаз Збут» до 1 серпня продовжить постачати газ населенню та релігійним організаціям Вінниччини за регульованими цінами, на умовах, визначених Урядом та НАК «Нафтогаз України». При цьому ціну газу на липень «Нафтогаз» повідомить після 20 липня.

З 1 липня 2020 р. в Україні очікували старту вільного ринку газу. Однак, Уряд продовжив повноваження постачальників зі спеціальними обов’язками до 1 серпня. Це дозволить не допустити зривів у постачанні природного газу, адже наразі все ще залишається невирішеним питання формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення. Уряд досі не встановив чітких механізмів, за допомогою яких постачальники природного газу для населення зможуть мати рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу АТ «Укргазвидобування».

«Згідно згаданої постанови Уряду ціна на природний газ формується з 1 по 22 число місяця постачання газу. Тобто, ціна прородного газу для побутових споживачів у липні сформується до 22 липня», - говорить директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

На сьогодні ТОВ «Вінницягаз Збут» постачає природний газ 461 тис. побутових споживачів і 99 релігійних організацій. Крім того, клієнтами «Вінницягаз Збут» є майже 5 тис. суб’єктів господарювання. За 5 років діяльності компанія зарекомендувала себе як надійного постачальника природного газу в регіоні.

ТОВ «Вінницягаз Збут» з 1 липня 2015 року виступає гарантованим постачальником газу для 461 тис. побутових споживачів та 99 релігійних громад Вінницького регіону. Компанія має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.