Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Омеляну



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Запобіжний захід діятиме для Володимира Омеляна до 19 серпня

Суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов'язання

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що ексурядовця підозрюють в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.

«Запобіжний захід діє до 19 серпня. У разі його недотримання, він може бути посилений. Постанова суду оскарженню не підлягає», - йдеться у повідомленні

За словами Омеляна, справу проти нього зроблено «на коліні».

«Експертиза в цій справі була зроблена за кілька днів. В той час коли НАБУ каже, що складно зробити експертизу у справі проти Коломойського та інших, то в моєму випадку це було зроблено за кілька днів», - заявив він.

Нагадаємо, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.