  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Вітренко розповів про ціну газу з травня наступного року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрій Вітренко пояснив, що зараз&nbsp;&laquo;Нафтогаз&raquo; пропонуємо постачальникам газ для потреб населення по 7,42 гривень/кубометр - Вітренко розповів про ціну газу з травня наступного року
    Юрій Вітренко пояснив, що зараз «Нафтогаз» пропонуємо постачальникам газ для потреб населення по 7,42 гривень/кубометр
    фото: glavcom.ua

    «Нафтогаз» продає «блакитне паливо» за оптовою ціною всім постачальникам, а далі кожен ставить свої розцінки

    НАК «Нафтогаз України» продає газ за однією ціною, а далі постачальник перепродує «блакитне паливо» за різними цінами. Про це заявив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко в інтерв'ю «РБК-Україна».

    «Яка буде ціна за цими річними контрактами? Ну, по-перше, навіть зараз ціни різні. «Нафтогаз» створив балансуючу групу, і в рамках балансуючої групи ми пропонуємо постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ по 7,42 гривень/кубометр», – сказав Вітренко.

    Він наголосив, що «Нафтогаз» продає все за однією ціною, на рівних умовах, а далі енергоресурс перепродують за різними цінами.

    «Ми це моніторимо, показуємо навіть в уряді, депутатам, регулятору. Але у нас немає повноважень із цим щось робити. Крім того, у нас ринок. Ми продали за оптовою ціною всім однаково, а далі вони продають, як хочуть», – зазначив Вітренко.

    Він додав, що перепродують газ за дуже різними цінами – по 7,88 гривень, по 7,18, є навіть і по 13,5, як у Херсоні.

    «Тому точно ми не можемо сказати, яка буде ціна у травні. Кожен ставитиме свою ціну, навіть якщо ми пропонуватимемо однакову ціну на оптовому ринку», – резюмував Вітренко.

    Раніше в Офісі президента розповіли, як Україна буде позбуватись залежності від зовнішніх постачальників газу.

    Також голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко зробив важливий прогноз щодо опалювального сезону.

    Читайте також:
    Теги: енергетика газ Нафтогаз України ціни Юрій Вітренко населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вітренко розповів про ціну газу з травня наступного року