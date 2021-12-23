Вітренко розповів про ціну газу з травня наступного року

Юрій Вітренко пояснив, що зараз «Нафтогаз» пропонуємо постачальникам газ для потреб населення по 7,42 гривень/кубометр

«Нафтогаз» продає «блакитне паливо» за оптовою ціною всім постачальникам, а далі кожен ставить свої розцінки

НАК «Нафтогаз України» продає газ за однією ціною, а далі постачальник перепродує «блакитне паливо» за різними цінами. Про це заявив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Яка буде ціна за цими річними контрактами? Ну, по-перше, навіть зараз ціни різні. «Нафтогаз» створив балансуючу групу, і в рамках балансуючої групи ми пропонуємо постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ по 7,42 гривень/кубометр», – сказав Вітренко.

Він наголосив, що «Нафтогаз» продає все за однією ціною, на рівних умовах, а далі енергоресурс перепродують за різними цінами.

«Ми це моніторимо, показуємо навіть в уряді, депутатам, регулятору. Але у нас немає повноважень із цим щось робити. Крім того, у нас ринок. Ми продали за оптовою ціною всім однаково, а далі вони продають, як хочуть», – зазначив Вітренко.

Він додав, що перепродують газ за дуже різними цінами – по 7,88 гривень, по 7,18, є навіть і по 13,5, як у Херсоні.

«Тому точно ми не можемо сказати, яка буде ціна у травні. Кожен ставитиме свою ціну, навіть якщо ми пропонуватимемо однакову ціну на оптовому ринку», – резюмував Вітренко.

Раніше в Офісі президента розповіли, як Україна буде позбуватись залежності від зовнішніх постачальників газу.

Також голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко зробив важливий прогноз щодо опалювального сезону.

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