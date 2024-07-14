В одній з областей України найвищий показник мобілізації

У Миколаївській області найбільше мобілізованих чоловіків

Миколаївська область є однією з лідерів в Україні за кількістю мобілізованих громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу в Миколаєві.

«Миколаївська область посідає перші місця в Україні за кількістю мобілізованих, проте кричущих порушень прав громадян з боку представників ТЦК СП наразі не зафіксовано. Бо в нас є області, звідки я отримую не просто звернення, а й фото та відео фіксації цих порушень", – зазначив Лубінець.

Крім питань мобілізації, Дмитро Лубінець також отримував звернення щодо інших проблем у Миколаївській області. Серед них – випадки невиплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та порушення прав дітей, яких повернули з території Росії. Омбудсмен запевнив, що інформація про порушення прав дітей ретельно опрацьовується, а неповнолітні, які повертаються з РФ, передаються виключно родинам для забезпечення сімейного виховання. Загалом, за словами Лубінця, ситуація в Миколаївській області подібна до ситуації в інших регіонах України.



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