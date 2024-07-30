Ще одне місто компенсуватиме витрати за купівлю генераторів для ОСББ

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та кооперативи зможуть отримати компенсацію до 70%

Харків надаватиме компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тис. грн від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та кооперативів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, відповідне рішення ухвалили депутати харківської міськради на сесії.

«Адже за нинішніх умов важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання», – розповів Терехов.

Нагадаємо, у 2022 році у Києві було затверджено програму часткового відшкодування вартості електрогенераторів та інших незалежних приладів альтернативного живлення. Згідно з нею, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам столиці відшкодовуватимуть 75% витрат.

Раніше Кабінет міністрів розширив дію програми «Доступні кредити» на придбання генеруючих установок об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами.

Також президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11258 та №11259 про скасування податку та мит на ввезення товарів, необхідних у виробництві чи ремонті машин механізованого розмінування. Законопроєкти містять правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова.

До слова, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією. Місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.