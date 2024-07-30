Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ще одне місто компенсуватиме витрати за купівлю генераторів для ОСББ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ще одне місто компенсуватиме витрати за купівлю генераторів для ОСББ
Раніше Кабінет міністрів розширив дію програми «Доступні кредити» на придбання генеруючих установок об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків
фото з відкритих джерел

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та кооперативи зможуть отримати компенсацію до 70%

Харків надаватиме компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тис. грн від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та кооперативів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, відповідне рішення ухвалили депутати харківської міськради на сесії.

«Адже за нинішніх умов важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання», – розповів Терехов.

Нагадаємо, у 2022 році у Києві було затверджено програму часткового відшкодування вартості електрогенераторів та інших незалежних приладів альтернативного живлення. Згідно з нею, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам столиці відшкодовуватимуть 75% витрат.

Раніше Кабінет міністрів розширив дію програми «Доступні кредити» на придбання генеруючих установок об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами.

Також президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11258 та №11259 про скасування податку та мит на ввезення товарів, необхідних у виробництві чи ремонті машин механізованого розмінування. Законопроєкти містять правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова.

До слова, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією. Місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.

Читайте також: Окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації – посол
Теги: генератор Ігор Терехов Харків компенсація ОСББ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Харківщині понад 74 діб тривають тривоги у Липецькій та Вовчанській громадах
У Харкові завершилась найдовша повітряна тривога
25 липня, 22:00
Авіабомба ФАБ-1500 – надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування
Росія вперше застосувала ФАБ-1500 по Купʼянщині: деталі
25 липня, 17:28
Окупанти шість разів атакували Харків
Окупанти вперше вдарили по Харкову касетним «Іскандером»
24 липня, 21:48
Масований обстріл Харкова та візит Кулеби до Китаю. Головне за 24 липня
Масований обстріл Харкова та візит Кулеби до Китаю. Головне за 24 липня
24 липня, 21:00
На Харківщині було чутноо вибухи
У Харкові прогримів вибух: що відомо
24 липня, 06:15
Постраждаоих доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості
У Львові дві співробітниці кафе отруїлися чадним газом від генератора
16 липня, 20:01
Скористатися програмою «Доступні кредити» на придбання генеруючих установок зможуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи
Кабмін дозволив ОСББ купувати генератори за програмою «Доступні кредити»
5 липня, 17:58
Наслідки вибуху генератора на балконі у будинку в Івано-Франківську
Тримайте дистанцію! Рятувальники нагадали про правила використання генераторів під час блекаутів
5 липня, 06:30
Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру?
Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру? Енергонезалежність
2 липня, 11:00

Особисті фінанси

Ще одне місто компенсуватиме витрати за купівлю генераторів для ОСББ
Ще одне місто компенсуватиме витрати за купівлю генераторів для ОСББ
Власниками мережі мікрокредитних організацій виявилися громадяни РФ: розслідування
Власниками мережі мікрокредитних організацій виявилися громадяни РФ: розслідування
Доплата до пенсії: у кого збільшиться розмір виплат у серпні
Доплата до пенсії: у кого збільшиться розмір виплат у серпні
Національна служба здоров'я пояснила, які операції роблять безкоштовно
Національна служба здоров'я пояснила, які операції роблять безкоштовно
Доплати від ООН для пенсіонерів з низькими доходами продовжено до кінця року
Доплати від ООН для пенсіонерів з низькими доходами продовжено до кінця року
В Україні значно подорожчає кава
В Україні значно подорожчає кава

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
127K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
92K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
18K
У Києві приспущено головний прапор України: причина
9920
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua