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Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ
Вулиця Пушкінська поверне колишню назву і стане Італійською
фото: з відкритих джерел

Пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну на Приморському бульварі буде перенесено

Міська влада Одеси вирішила перейменувати низку вулиць міста. У розпорядженні «Думської» опинився список нових топонімів, затверджених розпорядженням голови ОВА Олега Кіпера.

Думська площа в Одесі тепер називатиметься Біржовою, проспект Гагаріна – Лесі Українки, а бульвар Жванецького – Військово-Морських сил.

Вулиця Пушкінська поверне колишню назву і стане Італійською, а пам'ятник письменнику на Приморському бульварі, як стало відомо редакції, рекомендують перенести.

Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ фото 1

Площа Льва Толстого носитиме ім'я відомої режисерки Кіри Муратової. Проспект Добровольського – Володимира Великого, а проспект Академіка Глушка — Князя Ярослава Мудрого.

Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ фото 2

Вулицю Паустовського назвали на честь 28-ї бригади імені лицарів Зимового Походу. Вулиця контр-адмірала Луніна носитиме ім'я полеглого комбрига Лицарів Віталія Гуляєва, на честь якого раніше пропонували перейменувати проспект Гагаріна.

Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ фото 3

А провулок Ляпунова в центрі міста біля одеського Худмузею назвуть ім'ям Олександра Ройтбурда, на честь якого просили перейменувати площу Льва Толстого.

Раніше повідомлялося, що у Києві було перейменовано сотню вулиць.

Теги: декомунізація Одеса вулиця

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