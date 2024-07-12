Уряд затвердив стартову ціну для продажу готелю «Україна»

Всі аукціони з продажу об’єктів великої приватизації відбуватимуться в електронній системі «Прозорро.Продажі»

Раніше Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна»

Кабінет міністрів затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн. Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

«Вже у понеділок, 15 липня, Фонд державного майна України проведе засідання аукціонних комісій, після чого будуть опубліковані інформаційні повідомлення про приватизаційні аукціони», – додав він.

Всі аукціони з продажу об’єктів великої приватизації відбуватимуться в електронній системі «Прозорро.Продажі». На період воєнного стану для об’єктів великої приватизації повторні аукціони зі зниженням стартової ціни не проводитимуть.

Чотирьохзірковий готель «Україна» розташований у центрі Києва – на Майдані Незалежності. Це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю «Україна» (у минулому «Москва») відбулося 28 вересня 1961 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна».

Раніше голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Віталій Коваль повідомив, що київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Коваль зазначив, що аукціон планують провести наприкінці літа або у третьому кварталі цього року.

Також голова Фонду держмайна наголосив, що готель зараз функціонує краще, ніж торік: зокрема, там стали активно проводити не менш ніж 15 заходів щомісяця, а тому зросли й доходи.

«Ми хочемо представити цей готель як цікавий об’єкт транснаціональним мережам», – сказав очільник ФДМУ.

За словами Коваля, інтерес ринку є, зокрема з боку іноземних операторів, які вже запитують технічну інформацію щодо нього.