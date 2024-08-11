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У Курську прогриміли вибухи на тлі масованої атаки, повідомляють про руйнування (оновлено)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Курську прогриміли вибухи на тлі масованої атаки, повідомляють про руйнування (оновлено)
Внаслідок атаки по Курську пошкоджено житловий будинок
Фото: із соцмереж

У Курську прогриміла серія вибухів

Увечері 10 серпня російське місто Курськ зазнало серії потужних вибухів після оголошення про загрозу ракетних ударів. Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив роботу протиповітряної оборони, заявляючи про збиття кількох повітряних цілей.

«Сьогодні збита українська ракета впала на житловий будинок у місті Курськ. Виникла пожежа. На місце події виїхали всі екстрені служби», – повідомив Смирнов.

Також місцеві жителі повідомляють про вибухи у різних районах міста, які були настільки сильними, що у деяких будинках пошкоджено штукатурку. Це свідчить про можливу масовану атаку та значні руйнування. У російських телеграм каналах пишуть про 5 постраждалих.

 МНС РФ повідомило, що «15 осіб врятовано»,  «30 евакуйовано» з будинку, де виникла пожежа. 

Пізніше Смирнов проінформував, що на місці падіння уламків збитої  ракети в Курську на багатоповерховий будинок працюють всі оперативні служби. Також через атаку наразі постраждали 13 людей, 2 з них перебувають у важкому стані. На місці працюють кілька бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. 

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 

Теги: пожежа будинок місто ракета

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