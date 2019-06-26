Прем’єру Гройсману довіряє кожен п’ятий українець - опитування



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Електоральний потенціал Гройсмана по регіонах – це скоріше Центральна Україна, Західна Україна, - Антипович

Рівень задоволеності діями голови уряду так само близький до 20%, - соціологи

Рівень довіри українців до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана становить 19-20%. Про це в коментарі журналістам сказав керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, посилаючись на дані недавніх соціологічних опитувань, що провела його команда, йдеться на сайті партії «Українська стратегія Гройсмана».

За словами соціолога, рівень задоволеності діями голови уряду так само близький до 20%.

«Показники задоволеності діями - близькі до 20%. Рейтинги довіри: 19-20% мешканців країни в тій чи іншій мірі довіряють Володимиру Гройсману. Ці показники вищі аніж у Петра Порошенка, приміром. Це дозволяє говорити про певні електоральний потенціал Гройсмана. По регіонах – це скоріше Центральна Україна, Західна Україна. Це люди, які орієнтуються і на нові обличчя, і нових політиків водночас», - додав Антипович.

Нагадаємо, Центрвиборчком 18 червня зареєстрував «Українську стратегію». Від неї по спискам йде 63 кандидати в нардепи.

Згідно з останнім опитуванням, партію Гройсмана готові підтримати 1,2%.

Як повідомлялося, поліція перевірить агітрекламу партії Гройсмана.