Окупанти поцілили в район одного з виїздів із міста

Увечері 28 травня рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. У регіоні в цей час було оголошено повітряну тривогу.

«Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях», – написав Вілкул.

Кривий Ріг сьогодні відзначає 247 років від дня заснування. На честь свята у місті запустили фонтани.

Нагадаємо, російській війська продовжують обстрілювати Харківщину. Сьогодні близько 14:00 під обстріл потрапило смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка.

Нагадаємо, 26 травня, російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів вісім осіб постраждали та чотири загинули. Серед жертв – п'ятимісячна дитина.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Харківській області загинули 37 дітей, ще 108 – поранені.