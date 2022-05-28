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    Події в Україні

    Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

    Кривий Ріг зазнав ракетного удару - Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
    Кривий Ріг зазнав ракетного удару
    фото з відкритих джерел

    Окупанти поцілили в район одного з виїздів із міста

    Увечері 28 травня рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. У регіоні в цей час було оголошено повітряну тривогу.

    «Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях», – написав Вілкул.

    Кривий Ріг сьогодні відзначає 247 років від дня заснування. На честь свята у місті запустили фонтани.

    Нагадаємо, російській війська продовжують обстрілювати Харківщину. Сьогодні близько 14:00 під обстріл потрапило смт Золочів Богодухівського району.

    Внаслідок обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка.

    Нагадаємо, 26 травня, російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів вісім осіб постраждали та чотири загинули. Серед жертв – п'ятимісячна дитина.

    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Харківській області загинули 37 дітей, ще 108 – поранені.

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    Теги: Харків росія окупанти СБУ війна обстріл Олександр Вілкул розслідування Україна село жінка чоловік окупація #stoprussia
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    Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу