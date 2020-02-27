Програма «5-7-9%». З 1 березня банки видаватимуть кредити без застави



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Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» включатиме додаткову опцію - кредитні гарантії

Кредитні гарантії з 1 березня запрацюють в одному з банків-партнерів програми пільгових кредитів

Держава планує запустити другу частину програми дешевих кредитів під 5-7-9% річних, в межах якої надаватиме кредитні гарантії тим позичальникам, які не мають достатньої застави для кредиту у банку.

Про це повідомляють у міністерстві фінансів України.

Зокрема, там сподіваються, що видача гарантій має збільшити коло людей, що зможуть отримувати кредити під низькі відсотки на старт власної справи.

«За допомогою запуску другого компоненту програми «Доступні кредити 5-7-9%» ми фактично розблоковуємо інструмент доступного кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги», — повідомив голова Офісу адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслан Гашев.

Кредитні гарантії з 1 березня запрацюють в одному з банків-партнерів програми пільгових кредитів. Невдовзі у Мінфіні обіцяють, що такі гарантії можна буде отримати у всіх державних банках.

Загалом на програму дешевих кредитів у 2020 році передбачили 2 мільярди гривень — це кошти, які держава погодилася відшкодувати банкам, тобто сума кредитів, які можуть видати в межах цієї програми, може бути значно більшою.

Програму офіційно запустили 3 лютого 2020 року. В уряді повідомили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Видавати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують, зокрема державні банки. Перший пільговий кредит видав державний Укргазбанк 3 лютого.

Нагадаємо, що у Києві пройде великий аграрний саміт. 21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.

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