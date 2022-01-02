Металургійний завод зупиняє роботу через нестачу вагонів

Погіршення послуг «Укрзалізниці» призводять до грошових втрат підприємств

Із 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу, що належить DCH Олександра Ярославського, зупинив свою роботу через нерентабельність продукції, на вартість якої вплинуло погіршення якості послуг «Укрзалізниці» та вартість енергоносіїв. Про це повідомило джерело на підприємстві, пише «Економічна правда».

«Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним», – йдеться в повідомленні.

Точних термінів простою ще немає, але заздалегідь зупинка очікується від одного місяця.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у 2022 році вже підвищила вартість вантажних перевезень. Всього за останні п'ять років вартість послуг перевізника зросла більш ніж на 200%. Експерти наголошували: постійне підвищення тарифів призведе до падіння обсягів перевезень.

Паралельно, компанія ініціювала обмеження строків служби вагонів, через що найближчими роками може бути списано понад 70 тис. вагонів. Це, в свою чергу, призведе до різкого дефіциту рухомого складу та колапсу на ринку перевезень.

Як повідомляли ЗМІ, раніше низка підприємств вже скаржилася на погіршення послуг «Укрзалізниці», які призводять до грошових втрат підприємств. Так, ДП «Артемсіль» направило до прем'єра Дениса Шмигаля лист, у якому скаржилося на те, що «Укрзалізниця» не надає підприємству законтрактовану кількість вагонів. Водночас, вартість цих вагонів зросла в рази.

У свою чергу, об’єднання підприємств «Укрметалургпром» зверталося з листом до президента Володимира Зеленського з проханням повпливати на тарифну політику «Укрзалізниці».

Промисловці попереджали: постійне підвищення тарифів на вантажні перевезення, на фоні погіршення якості логістичних послуг, призведе до зупинки підприємств і скорочення виробництва. І у підсумку, замість отримання додаткових коштів, перевізник втратить частину доходів.

Нагадаємо, швидкість доставки вантажів залізницею цієї осені була найгіршою за три роки – аналітика.

До слова, промисловці та аграрії закликали Зеленського відмінити списання вагонів за віком.

Також Федерація роботодавців транспорту закликала Мінюст не погоджувати наказ про списання вантажних вагонів за віком.

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