  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей
рус
    Політика

    Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей

    графіка
    Кожен третій нардеп цього року отримував компенсацію на житло, у монокоаліції таких&nbsp;&ndash;&nbsp;майже половина - Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей
    Кожен третій нардеп цього року отримував компенсацію на житло, у монокоаліції таких – майже половина
    фото з відкритих джерел

    Третина Верховної Ради отримувала гроші на проживання у столиці 2022 року

    Частина народних депутатів, яка отримувала компенсацію на оренду житла у Києві, продовжує робити це й під час російсько-української війни. Про йдеться у матеріалі руху «Чесно» на «Главкомі» Хто з нардепів бере гроші з бюджету на житло під час війни?.

    Усього за чотири місяці 2022 року кошти на проживання у столиці отримував 141 народний депутат. Причому сума компенсації у квітні зросла порівняно із попередніми місяцями. Так, за квітень 121 депутат отримав 4,7 млн грн, а у січні-березні 126 нардепів отримали 2,5 млн грн.

    Втім зростання кошторису може пояснюватися тим, що у квітні частина депутатів отримувала компенсацію і за попередні місяці.

    Серед фракцій найбільших відсоток депутатів, які живуть у столиці за державний кошт – у президентській фракції «Слуга народу». Серед «слуг» майже кожен другий (43%) отримує компенсацію за житло. На другому місці – представники групи «Довіра» (33%).

    Найрідше ж право на державну компенсацію (4%) використовували депутати групи «За життя та мир», створеної на базі забороненої фракції «Опозиційна платформа – За життя».

    У абсолютних цифрах перед також веде монокоаліція, її депутати за чотири місяці 2022 року отримали на проживання у столиці 5,4 млн грн.

    Більшість депутатів, які живуть у столиці за державний кошт – обрані у одномандатних округах. 97 мажоритарників отримували компенсацію у січні-квітні поточного року, тоді як серед депутатів, що пройшли до Ради за списками партій, таких лише 44.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей
    Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей
    Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей
    Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей

    Нагадаємо, що після початку війни фінансування парламентських партій із держбюджету зупинилося. За словами аналітика з партійних фінансів руху «Чесно» Ігоря Фещенка, виплати затримуються уже декілька місяців.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада депутат війна Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей