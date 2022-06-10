Компенсація депутатам на житло: хто отримав найбільше грошей

Кожен третій нардеп цього року отримував компенсацію на житло, у монокоаліції таких – майже половина

Третина Верховної Ради отримувала гроші на проживання у столиці 2022 року

Частина народних депутатів, яка отримувала компенсацію на оренду житла у Києві, продовжує робити це й під час російсько-української війни. Про йдеться у матеріалі руху «Чесно» на «Главкомі» Хто з нардепів бере гроші з бюджету на житло під час війни?.

Усього за чотири місяці 2022 року кошти на проживання у столиці отримував 141 народний депутат. Причому сума компенсації у квітні зросла порівняно із попередніми місяцями. Так, за квітень 121 депутат отримав 4,7 млн грн, а у січні-березні 126 нардепів отримали 2,5 млн грн.

Втім зростання кошторису може пояснюватися тим, що у квітні частина депутатів отримувала компенсацію і за попередні місяці.

Серед фракцій найбільших відсоток депутатів, які живуть у столиці за державний кошт – у президентській фракції «Слуга народу». Серед «слуг» майже кожен другий (43%) отримує компенсацію за житло. На другому місці – представники групи «Довіра» (33%).

Найрідше ж право на державну компенсацію (4%) використовували депутати групи «За життя та мир», створеної на базі забороненої фракції «Опозиційна платформа – За життя».

У абсолютних цифрах перед також веде монокоаліція, її депутати за чотири місяці 2022 року отримали на проживання у столиці 5,4 млн грн.

Більшість депутатів, які живуть у столиці за державний кошт – обрані у одномандатних округах. 97 мажоритарників отримували компенсацію у січні-квітні поточного року, тоді як серед депутатів, що пройшли до Ради за списками партій, таких лише 44.

Нагадаємо, що після початку війни фінансування парламентських партій із держбюджету зупинилося. За словами аналітика з партійних фінансів руху «Чесно» Ігоря Фещенка, виплати затримуються уже декілька місяців.

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