З 1 січня тренерам дитячих спортивних шкіл збільшать зарплату
Зарплата підвищуватиметься залежно від наявної категорії, яка встановлюється за результатом роботи тренерів
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про збільшення з 1 січня 2020 року заробітних плат тренерам дитячих і юнацьких спортивних шкіл на 20-70%.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Такий крок є складовою загальної урядової політики зростання доходів освітян і вирівняння диспропорцій в оплаті праці вчителів загальноосвітніх шкіл та вихователів і спортивних наставників. Окрім того, він створює підґрунтя для реалізації іншого напрямку роботи – розвитку дитячого спорту, в тому числі шляхом розбудови мережі спортивних шкіл, басейнів, комплексів та пришкільних спортивних майданчиків», - йдеться в повідомленні.
Раніше Глава Уряду відзначав, що заплановане зростання зарплат стане підтримкою передусім для молодих фахівців.
«Це буде справедливо і достойно», – відзначав Прем’єр-міністр.
Сьогодні Уряд також схвалив рішення про збільшення стипендій для видатних і перспективних спортсменів, про запуск центру олімпійської підготовки по стрибках у воду, а також про розвиток матеріально-технічної бази для параолімпійського спорту.