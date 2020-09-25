З 1 жовтня в Україні зростуть тарифи на комуналку: скільки доведеться платити



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Тарифи на комуналку зростуть з 1 жовтня

Причиною підвищення тарифів є зростання заробітних плат співробітників, а також підвищення вартості витратних матеріалів

Українців попередили про підвищення тарифів вже з наступного місяця. Так, ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води – на 22%.

Про це повідомляє Час Пік з посиланням на інформацію Міненерго.

Згідно з Меморандумом України і МВФ, нові тарифи вже повинні були бути передані місцевій владі на узгодження.

«Вже з першого жовтня має піднятися і ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення. Вона була незмінною з 2017 року. Практично в два рази–з 0,9 грн до 1,68 грн. Такі плани були оприлюднені ще в презентації Меморандуму про скорочення «зеленого « тарифу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з жовтня місяця планується підняти тарифи на холодну воду. Розмір підвищення складе 22%.

Як повідомляють в НКРЕКП, причиною підвищення тарифів є зростання заробітних плат співробітників, а також підвищення вартості витратних матеріалів.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу.

«Нафтогаз» заявив про 11,5 млрд грн збитку за пів року.

За день до оприлюднення інформації про збитки, «Нафтогаз» підняв оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким він постачає ресурс у рамках ПСО, до 5183 грн за кубометр (із врахуванням ПДВ), що на 45% вище від ціни попереднього місяця.

Здорожчання газу для виробників тепла, які до 1 травня 2021 року зобов’язані купувати газ виключно у «Нафтогазу», гарантовано призведе до підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. За прогнозами експертів, це тільки перші «квіточки», що готує підприємство, яке прагне вирішити свої фінансові проблеми за рахунок споживачів.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко пов'язує підвищення «Нафтогазом» ціни на газ непрофесійним керівництвом компанією.

«Рівно рік тому почали істерію…, що взимку опинимося без газу. І почали закуповувати у великих обсягах по імпорту газ за ціною близько $200 за тисячу кубометрів. Не розумію, чому, адже ціни в Європі на той момент були нижчі. В результаті ми пройшли опалювальний сезон, наклалася тепла зима. І залишилося в сховищах приблизно 11 млрд кубів газу. Надлишок величезний, причому рекордний за ціною $200. І вони хочуть його продати, і вони ж не хочуть продавати для себе не в збиток. Ось і вигадують усілякі казки, щоб нам «впарити» свій дорогий газ, який купили в тому році», – заявив він.

За твердженням народного депутата, з вищевказаних причин ціна газу для кінцевого споживача вже у 2020 році сягне 7,5 – 8 грн за кубометр.

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