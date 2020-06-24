З Києва до Одеси курсуватиме додатковий швидкісний поїзд



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«Укрзалізниця» інформує, що поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:19 та прибуватиме до Одеси о 14:01

Потяг Інтерсіті/Інтерсіті+ № 761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ курсуватиме щоденно з 1 липня до 31 серпня

«Укрзалізниця» повідомила, що з 1 липня на час літніх відпусток та у зв’язку з послабленням карантинних заходів, призначається додатковий швидкісний поїзд з Києва до Одеси. Про це йдеться на сайті підприємства.

Зазначається, що потяг Інтерсіті/Інтерсіті+ № 761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ курсуватиме щоденно до 31 серпня.

«Укрзалізниця» інформує, що поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:19 та прибуватиме до Одеси о 14:01 із зупинками на станціях: Козятин (08:16-08:17), Вінниця (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) та Подільськ (11:57-11:58).

«Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 15:41 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:59 із зупинками на станціях: Подільськ (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Вінниця (20:36-20:38), Козятин (21:19-21:20)», - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що в одеському напрямку також курсує швидкісний поїзд категорії Інтерсіті+ № 763/764 сполученням Київ – Одеса – Київ.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок на Львівщині з 25 червня.