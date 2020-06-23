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    Польща відкрила залізничне сполучення із деякими країнами

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    Вранці з Варшави виїхав перший поїзд до Берліна - Польща відкрила залізничне сполучення із деякими країнами
    Вранці з Варшави виїхав перший поїзд до Берліна

    Потягів з Польщі до України поки не передбачається

    Після тривалої перерви Польща поновила міжнародне залізничне сполучення. Потяги запускають в Чехію, Німеччину, Австрію, Угорщину і Словаччину. Про це в понеділок, 22 червня, повідомило Польське радіо.

    Повідомляється, що вранці з Варшави виїхав перший поїзд до Берліна. Слідом за ним пустили перші за кілька місяців поїзди з Польщі до Чехії. Крім того, найближчим часом можна буде виїхати з Відня в Катовіце, а також з Граца в Перемишль.

    Уточнюється, що роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.

    З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. 

    Разом з тим уряд Польщі скасував своє попереднє рішення про відновлення авіасполучення з Україною після зняття карантинних обмежень.

    Зазначимо, що Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з ЄС.

     Читайте також: 
    ЄС Польща потяг залізниця Україна
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