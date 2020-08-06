З початку року аварійна служба «Дніпропетровськгазу» опрацювала понад 40 тис заявок



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«Навіть в найвіддаленіші точки аварійна бригада прибуває згідно з вимогами - в межах 40 хвилин»

За 7 місяців поточного року аварійно-диспетчерська служба АТ «Дніпропетровськгаз» виїжджала до споживачів понад 40 тис разів, 85% викликів пов'язані з підозрою на витік газу.

З початку карантину багато людей залишаються вдома, тому навантаження на газові мережі постійно зростає. Це підвищило значимість роботи критичної інфраструктури. Щоб споживачі могли беcперебійно і безаварійно користуватися газом, аварійна служба здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорегуляторних пунктів.

«Не дивлячись на те, що карантин триває, всі роботи по утриманню газорозподільної системи в робочому стані здійснюються безперервно. Цілодобово і без вихідних приймають виклики споживачів, виїжджають і ліквідують витоку, усувають поломки 48 бригад аварійно-диспетчерської служби «Дніпропетровськгаз». Навіть в найвіддаленіші точки аварійна бригада прибуває згідно з вимогами - в межах 40 хвилин», - розповідає головний інженер АТ «Дніпропетровськгаз» Олександр Макаренко.

АТ «Дніпропетровськгаз» максимально убезпечив співробітників, надавши всі необхідні засоби індивідуального захисту. Крім того, щоранку всі працівники підприємства проходять контроль температури тіла. У приміщеннях, де перебувають працівники, кілька разів на день проводиться санітарна обробка, в постійному доступі для співробітників знаходяться антисептичні засоби для обробки рук. Разом з тим кожен день, перед початком і після закінчення зміни, водії обробляють дезінфікуючими засобами інструменти та службові автомобілі.

Клієнти повинні знати, що працівники аварійно-диспетчерської бригади максимально захищені, тому не слід перешкоджати газовикам виконувати їх роботу. Щоб не піддавати додатковій небезпеці працівників АТ «Дніпропетровськгаз», споживачі повинні також дотримуватися санітарних вимог і бути соціально відповідальними. Якщо у клієнта, який здійснює виклик аварійної служби, є симптоми хвороби, він обов'язково повинен про це попередити диспетчера.

Основною сферою діяльності ПАТ «Дніпропетровськгаз» є розподіл природного газу споживачам Дніпропетровської області. На сьогодні рівень газифікації регіону становить 89%. Природний газ отримують більш ніж 600 тисяч сімей та 2,3 тис. підприємств, установ і організацій. Компанія посідає друге місце з розподілу природного газу серед підприємств нафтогазової галузі України. Обсяги розподілу складають близько 1,7 мільярдів кубометрів газу на рік. ПАТ «Дніпропетровськгаз» - одне з найбільших платників податків у Дніпропетровській області. Щорічно до бюджетів усіх рівнів компанія перераховує більше 200 мільйонів гривень податків і зборів.