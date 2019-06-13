З початку року до аварійно-диспетчерської служби «Харківміськгазу» надійшло більше 6 тис. викликів новини компаній



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Майже 53% заявок пов’язані з аварійними ситуаціями на внутрішньо-будинкових мережах

З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківміськгаз» прийняла 6087 викликів, з них 5537 - про витоки газу. В середньому, за добу АДС відпрацьовує близько 45 заявок.

Майже 53% заявок пов’язані з аварійними ситуаціями на внутрішньо-будинкових мережах. За таких обставин потребує негайного вирішення питання забезпечення технічного обслуговування таких мереж, що згідно з законом, покладене на власників будівель та споруд. На другому місці виклики, повязані з витоками газу в різьбових з'єднаннях на надземній частині газопроводу-вводу.

Зазвичай, найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. Якщо в теплий період року надходить приблизно 1 тис. заявок на місяць, то взимку їх кількість зростає на 35-40%. Як показує практика, у більшості випадків самі споживачі порушують правила безпечного використання газом в побуті: самовільним встановленням газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також утримують їх в неналежному технічному стані.

Аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківміськгаз» працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. Для оперативного цілодобового реагування на аварійні ситуації АДС має 15 спецавтомобілів служби «104», які обладнані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. А також, постійно удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: беруть участь в огляд-конкурсах АДС та учбово-тренувальних навчаннях з іншими службами екстренного реагування.

Фахівці «Харківміськгазу» постійно нагадують та проводять роз'яснювальну роботу щодо дотримання правил безпечного використання газу в побуті. При появі в приміщенні запаху газу споживач повинен негайно припинити користуватися газовими приладами, перекрити крани перед ними, відкрити вікна або кватирки для наскрізного провітрювання приміщення і зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби за телефоном «104».