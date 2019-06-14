З початку року «Львівгаз» опрацював 1,4 млн звернень споживачів новини компаній



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Найчастішими зверненнями були питання щодо звірки особового рахунку

За п’ять місяців поточного року оператори Контакт-центру АТ «Львівгаз» опрацювали 1,4 млн звернень споживачів газу Львівщини. Найчастіше клієнти звіряють особовий рахунок та консультуються щодо рахунків за спожитий газ.

Від початку року найчастішими зверненнями були питання щодо звірки особового рахунку та консультації з приводу квитанцій - 77,5 тис. Споживачі можуть отримати дистанційну відповідь на будь-яке питання, зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту.

Ще один доступний спосіб отримати консультацію – безпосередньо в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Таким чином фахівці контакт-центру проконсультували 21,7 тис. споживачів блакитного палива Львівської області. Окрім того, в Особистому кабінеті є опція зворотнього дзвінка Callback, нею скористались 12,6 тис. клієнтів.

«В сучасному світі дистанційне вирішення питань - це, в першу чергу, економія часу. Наша компанія не виняток, і перелік віддалених сервісів лише зростає. Окрім вже відомого контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua та мобільного додатку 104Mobile для Android, цьогоріч розробили ще чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone. До слова, в період передачі показань лічильників газу наші клієнти наразі найактивніше користується смс-повідомленнями. Щомісяця ці показники зростають на 3-5%», - розповідає в.о. начальника управління клієнтського сервісу АТ «Львівгаз» Оксана Ростикус.

Отримати консультацію в контакт-центрі «Львівгазу» можна щодня від 8:00 до 20:00 за номерами телефонів 032 29 07 104, 032 24 23 104, 067 21 77 104, 067 33 32 104. Оператори контакт-центру працюють без перерв.

Для того, аби самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника, зареєструйте свій Особистий кабінет на сайті 104.ua. Детальну інструкцію, як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі «Як зареєструватися».