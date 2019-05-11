З початку року з неплатників аліментів стягнули понад 1,8 млрд грн



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Всього державні виконавці захистили економічні права понад 356 тисяч українських дітей з початку цього року

В Україні з початку 2019 року з неплатників аліментів стягнули понад 1,8 мільярда гривень. Загалом з початку дії законів щодо аліментів, на користь дітей стягнуто 6,2 мільярда гривень.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.

«З початку року держвиконавці вже стягнули 1,8 млрд грн аліментів, що на 598 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Тоді було стягнуто 1,2 млрд грн», — сказала Глущенко.

Вона зауважила, що всього державні виконавці захистили економічні права понад 356 тисяч українських дітей з початку цього року.

З них — понад 50 тисяч дітей Дніпропетровської області, понад 24 тисячі Донецької області, майже 23 тисячі у Запорізькій та Київській областях.

«Загалом маємо динаміку збільшення стягнень аліментів майже в половину порівняно з аналогічним періодом 2018 року, тому можна з впевненістю сказати, що закони діють», — додала Глущенко.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України за 2018 рік стягнуло 4,1 млрд грн аліментів на користь дітей, що удвічі більше, ніж роком раніше.