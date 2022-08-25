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З українських портів вийдуть ще п’ять суден із продовольством: деталі від ООН

Оксана Воронцова
glavcom.ua
З українських портів вийдуть ще п’ять суден із продовольством: деталі від ООН
Судно Ascanios з 58,51 тис. тонн кукурудзи вирушить до Німеччини
фото: Адміністрація морських портів України

Станом на 24 серпня з трьох українських портів експортовано майже 770 тонн продовольства

Із українських портів вийде ще п’ять суден, які перевозять понад 85 тисяч тонн зерна та іншого продовольства. Про це повідомляє ООН.

«Спільний координаційний (СКЦ) санкціонував вихід п'яти суден, які перевозять загалом 85110 тонн зерна та харчових продуктів у рамках чорноморської зернової ініціативи», - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судно Ascanios (58,51 тис. тонн кукурудзи) вирушить до Німеччини, судно Mohamad Y (11 тис. тонн пшениці) та Bellis (6 тис. тонн сої) – до Ізраїлю. Ще два судна Oris Sofi і Zelek Star доставлять до Туреччини 5,9 тис. тонн соняшникової олії та 3,7 тис. тонн гороху.

Крім того, СКЦ у середу завершив огляд шести суден, що прямують в українські порти (Canopus, Helga, Lady Zehma, Melina, Michalis та Sealock), а також трьох з України (Kubrosli, Maranta, Great Arsena).

«Всі вони отримали дозвіл на відплиття», – наголошується у повідомленні.

Групи інспекторів планують оглянути в четвер п'ять суден, що прямують до українських портів - Golden Yara, Irmgard, Simas, Lady Aillar, Queen Sara, і одне судно, що відбуває – Kafkametler.

«Станом на 24 серпня, загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 769 986 тонн», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 19 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Одеси. Тут Гутерреш продовжив перемовини з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та інших посадовців щодо «зернового коридору» для експорту української агропродукції з трьох портів – «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».

8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії. 

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Теги: експорт ООН війна зерно Україна порт

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