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До одеських портів зайшли сім суден під завантаження зерном (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До одеських портів зайшли сім суден під завантаження зерном (фото)
У порту «Чорноморськ» пришвартувався балкер Filyoz
фото: Адміністрація морських портів України

З України вийдуть судна з 66,5 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії

Порти Одеси прийняли ще сім суден під завантаження агропродукцією. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

19 серпня порт «Чорноморськ» пришвартував балкери Andan Torlak, Filyoz та Maranta.

Порт «Одеса» почав завантаження Ganosaya та Kubrosli Y, а Mohamad Y очікує своєї черги.

Також танкер Foyle стоїть на рейді порта «Південний».

Загалом близько 66,5 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії попрямує до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.

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Нагадаємо, 19 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Одеси. Тут Гутерреш продовжив перемовини з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та інших посадовців щодо «зернового коридору» для експорту української агропродукції з трьох портів – «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».

8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії. 

16 серпня із порту «Південний» вийшло ще одне судно із зерном для Африки.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Теги: війна Одеса експорт Україна порт зерно

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