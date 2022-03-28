Окупанти стягують «Іскандери» до білорусько-українських кордонів

Неможливо повністю виключити залучення збройних сил Білорусі до ведення бойових дій на території України

Ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію Білорусі для відновлення боєздатності, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Гомельській області Білорусі фіксується переміщення пускових установок оперативно-тактичної ракетної зброї «Іскандер-М» у напрямку державного кордону з Україною.

На Волинському напрямку відзначається наявність до чотирьох БТГр зі складу збройних сил Білорусі, що залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону. Неможливо повністю виключити залучення збройних сил Білорусі до ведення бойових дій на території України.

«На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів зі складу Центрального воєнного округу, наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневого ураження», – зазначають у Генштабі.

Крім того, повідомляється, що противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури. Здійснює оборону раніше захоплених рубежі та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов.

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