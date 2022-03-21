Підрахунок втрат від агресії Росії. Цифри вражають

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Розмова про репараціям має розпочинатись від 300 до 600 млрд євро

Можливо ще передчасно про це говорити, війна не завершена, але можна підвести проміжні підсумки.

Тільки по Києву пошкоджено 36 житлових будинків. Загалом по Україні потребують ремонту та (або) відбудови більше 120 лікарень, школи, дитячі садочки та інші об’єкти загальної інфраструктури.

Такі міста як Маріуполь, Харків, Чернігів потребують відбудови, місцями з повного нуля

Окремо зауважу, що стіни та житлові будинки порахувати просто, знайомий будівельник тобі назве точну вартість будівництва з нуля чи відновлення, з ремонтом та без.

Але зауважте, що вартість втраченого майна громадян в регіонах, маленьких містах та селах може бути більшою за вартість втраченого житла.

Та ж сама ситуація і в лікарнях, де стіни та дах з вікнами можуть становити тільки 20% від вартості устаткування реанімації, кардіологічного відділення чи діагностичних кабінетів, де апаратура може коштувати десятки мільйонів грн, а при відновленні б/в апаратуру взяти буде ніде, тож доведеться купувати все нове і дороге.

Так само і з відновленням будинків: деякі будуть визнані такими, що відновленню не підлягають, а тому до собівартості компенсацій увійде знесення цих будинків, вивезення будівельного сміття, а потім будівництво нових.

При ремонтах та відновленні житлової нерухомості уряду буде на часі поставити питання про їх енергоефективність з метою зниження залежності від газу та опалення. Тож, альтернативні джерела енергії, окремі котельні тощо потрібно взяти до уваги.

Взагалі окремою темою є втрата життя та здоров’я людей

Якщо брати аналогію з авіаційним страхуванням, то життя цивільної особи, яке втрачено в авіаційній катастрофі, оцінюється від 300 000 євро (монреальська конвенція, зауважте, що в судовій практиці ЄС, людське життя взагалі вважається безцінним, тож названий індиктор є мінімальною відправною точкою).

Ще втрачене майно: автівки, худоба і т.д. До цього всього слід додати втрати бізнесу – спалені склади, заводи, розвалені промислові майданчики, включаючи заводи ВПК. Думаю, що розмова про репараціям має розпочинатись від 300 до 600 млрд євро.

Такий широкий діапазон є тому, оскільки невідомо, де зупиниться агресор та і точність розрахунків – це компетенція кількох десятків відомств. Тож думаю, що члени уряду мали рацію, коли приблизно озвучували цифру в 500 млрд збитків.

Але дуже важливо, щоб всі можливі форми компенсації було враховано: держава, населення, бізнес отримали гідне відшкодування.

Джерело: блог Віталія Шапрана

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