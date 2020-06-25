ДТЕК Мережі інвестують понад 340 млн грн в підготовку електромереж 5 регіонів України до зими



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ДТЕК Мережі зміцнять електромережі в 5 регіонах України

Підготовка до осінньо-зимового сезону допоможе уникнути можливих аварійних відключень

Більше 340 мільйонів гривень вкладуть ОСР ДТЕК Мережі в підготовку електромереж 5 регіонів України до зими. Про це повідомляють на сайті енергокомпанії.

За 346,9 мільйона гривень ОСР (оператор системи розподілу )ДТЕК Мережі зміцнять електромережі в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях та місті Києві. Як зазначають енергетики, це дозволить впевнено пройти сезон холодів і забезпечить їх жителям світло і комфорт в будинках. Зокрема компанії відремонтують понад 6 тисяч кілометрів електромереж, проведуть капітальні та поточні ремонти на електрообладнанні всіх рівнів напруги.

«Підготовка до осінньо-зимового сезону допоможе уникнути великої частини можливих аварійних відключень. ДТЕК дбає про своїх клієнтів, тому своєчасно визначає слабкі місця мережі та проводить їх плановий ремонт. Це запорука якісного і надійного електропостачання. Підготовка регіонів включає в себе ремонт 6 тисяч кілометрів електромереж. Для порівняння це майже довжина всього державного кордону України», - зазначив генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

До старту опалювального сезону компанії-оператори системи розподілу ДТЕК Мережі в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях та місті Києві проведуть понад 1000 ремонтів на великих високовольтних підстанціях 110 кВ і 35 кВ, більше 6070 - в трансформаторних і розподільчих пунктах середньої напруги 10 (6) кіловольт і 3600 ремонтів на лініях 0,4 кВ, які безпосередньо живлять будинки жителів регіонів.

Підготовка електрообладнання в регіонах до пікових навантажень також включає в себе ремонт 423 будівель і споруд, що безпосередньо задіяні в електропостачанні клієнтів.

Нагадаємо, у квітні оператори, що входять до ДТЕК «Мережі», відновили електропостачання 660 тисячам клієнтам, ліквідувавши дев’ять тисяч аварій у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській, та Донецький областях.