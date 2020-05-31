За тиждень послаблення карантину подорожчав фастфуд



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Здорожчання пояснюється відновленням попиту на цей вид послуг, зростанням виробничих витрат та компенсацією збитків, завданих карантином

Протягом тижня ціни на продукти харчування у середньому не змінилися

Вартість доставки з ресторанів за тиждень з 22 по 28 травня в Україні майже не змінилися, тоді як ціни на страви закладів швидкого харчування дещо зросли. Про це йдеться у економічному огляді тижня від НБУ.

«Підвищилися ціни на страви із закладів швидкого харчування, що пояснюється відновленням попиту на цей вид послуг, зростанням виробничих витрат та компенсацією збитків, завданих карантином», – йдеться в огляді.

При цьому вказано, що протягом тижня ціни на продукти харчування у середньому не змінилися. «Зокрема, подорожчання виробів з борошна та фруктів було компенсоване зниженням цін на свинину, овочі та шоколад», – додали в НБУ.

Протягом тижня знижувалися ціни на ліки та окремі медичні товари. «Ціни на ліки далі помірно знижувалися під впливом ринкових факторів, зокрема стабільної ситуації на валютному ринку. Роздрібні ціни на медичні маски практично не змінилися за тиждень», – повідомили у Нацбанку.

Також вказано, що ціни на бензин та дизельне паливо практично не змінилися. Винятком був автомобільний газ, ціни на який зростають під впливом збільшення попиту та скорочення запасів. Також переміщення українців автомобілями надалі швидко збільшувалося після послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні у 2,5 рази зросли закупівельні ціни на гречку.