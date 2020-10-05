Заборгованість побутових споживачів перед АТ «Дніпропетровськгаз» сягнула 38,5 млн грн



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Серед найбільших боржників – побутові споживачі, їх заборгованість сягає близько 38,5 млн грн

Станом на 1 жовтня 2020 року борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед АТ «Дніпропетровськгаз» становлять понад 78 млн грн.

З початку карантину, який і досі значною мірою впливає на рівень оплати споживачів за розподіл природного газу, клієнти сплачували за рахунками значно менше та не у повному обсязі, ніж цього вимагають договір на розподіл природного газу. Дехто взагалі вважав, що уряд дозволив їм зовсім не платити, хоча мораторій діє лише на відключення споживачів від газу. Проте, мораторію на стягнення боргів в судовому порядку під час карантину немає. В умовах, що склалися, підприємство вдається до крайніх заходів і звертається до суду.



«Ми хочемо звернути вашу увагу – плата за розподіл газу не є якимось новим платежем. Ці кошти сплачувались споживачами завжди і були включені у вартість кубометру газу. І лише з початку 2020 року, у зв’язку з реформуванням ринку газу в Україні за європейськими стандартами, цю плату винесено в окрему квитанцію – як окрему послугу для кожного клієнта», – зазначає директор комерційний АТ «Дніпропетровськгаз» Віталій Косенко



Напередодні опалювального сезону питання вчасного розрахунку за постачання блакитного палива стоїть як ніколи гостро. АТ «Дніпропетровськгаз» у першу чергу відповідає за безпечний та безперебійний розподіл газу для споживачів. Контроль та вчасна заміна обладнання, реновація та модернізація газопроводу, цілодобова робота аварійно-диспетчерської служби «104» – все це закладено в тариф за розподіл газу, який споживачі зобов’язані сплачувати вчасно та у повному обсязі.



АТ «Дніпропетровськгаз» закликає клієнтів не допускати нарощування боргів та вчасно

розраховуватися за послуги постачання газу, адже від цього залежить надійність та безперебійність газопостачання. Сплатити за розподіл газу можна онлайн, що значно спрощує та пришвидшує процес. Серед варіантів онлайн-оплати: Особистий кабінет, Viber та Telegram боти 7104.ua.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і понад 8 млн споживачів газу.

