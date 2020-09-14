Заборгованість споживачів перед «Івано-Франківськгаз» досягла 95 млн грн



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На зростання боргів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій, введений урядом через пандемію коронавірусу

Станом на 14 вересня 2020 року борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед «Івано-Франківськгаз» сягнули 95 млн грн. Такі неплатежі майже в 5 разів перевищують заборгованість компанії перед Оператором ГТС, що зменшилася до 20 млн грн.



Серед найбільших боржників «Івано-Франківськгазу» теплопостачальні підприємства області, неплатежі яких становлять майже 20 млн грн. Решта заборгованості припадає на побутових клієнтів, та інші категорії споживачів.

В цьому році на зростання боргів та погіршення розрахунків споживачів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.



«Цьогорічна особливість – значне, майже п'ятиразове, перевищення боргів споживачів над нашою заборгованістю перед Оператором ГТС. Вона сформована в першій половині року – коли через карантин розрахунки споживачів за послуги доставки газу значно погіршилися. Деякі споживачі помилково прийняли це як сигнал взагалі не платити за комунальні послуги. Хоча насправді, мова йде лише про тимчасовий мораторій на нарахування пені», - зазначив комерційний директор «Івано-Франківськгаз» Віктор Кедик.



За місяць до опалювального періоду «Івано-Франківськгаз» закликає клієнтів не допускати нарощування боргів та вчасно розраховуватись за послуги розподілу газу, адже це напряму впливає на безпеку та надійність газопостачання та розрахунки з Оператором ГТС.