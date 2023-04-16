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Болгарія слідом за Угорщиною та Польщею може заборонити імпорт українського зерна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Болгарія слідом за Угорщиною та Польщею може заборонити імпорт українського зерна
Софія обговорює заборону на імпорт українського зерна
фото з відкритих джерел

Заборону вже обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн

Влада Болгарії може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною. Зараз Софія обговорює такий захід. Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов, пише BNR.

«Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, у наявності серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів», – заявив він.

Міністр додав, що заборону вже обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

Гечев повідомив, що 18 квітня відбудуться консультації з питання і з президентом Руменом Радєвим, який «безпосередньо ангажований до ситуації, що склалася».

Нагадаємо, Польща призупинила експорт українського збіжжя принаймні до липня. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський в етері TVP Info.

Окрім цього, Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Також, в Угорщині продовжують блокувати експорт українського зерна. Так, експерти Національного управління безпеки харчового ланцюга (Nébih), що працює спільно із Міністерством сільського господарства Угорщини, знищили 29 т української кукурудзи, в якій, нібито, виявили забруднення. 

Теги: Польща міністр експорт імпорт Софія Болгарія

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