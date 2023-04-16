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Україна та Угорщина спробували домовитись щодо транзиту зерна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна та Угорщина спробували домовитись щодо транзиту зерна
фото з відкритих джерел

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський у неділю обговорив із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Микола Сольський наголосив на необхідності продовження переговорів щодо досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятності односторонніх рішень», – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься й надалі.

Сторони домовилися провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно. У пресслужбі Мінагро нагадали, що угорський уряд слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна і насіння олійних культур, а також іншої сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, влада Болгарії  також може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною. Зараз Софія обговорює такий захід. Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов. 

«Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, у наявності серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів», – заявив він.

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Теги: міністр імпорт Софія Мінагрополітики транзит влада Микола Сольський

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