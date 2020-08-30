У Черкасах вагітна жінка вбила подругу через борги за комуналку (відео)



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Вагітній жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років

У Черкасах вагітна жінка вбила подругу, яка нібито заборгувала гроші за комунальні послуги. У пресслужбі поліції Черкащини повідомляють, що інцидент стався 30 серпня близько першої години ночі, побллизу магазину на Митниці. Жінки вирішили з’ясувати стосунки, чому, коли вони разом проживали, одна із них не сплатила комуналку й тим самим заборгувала іншій гроші.

Зазначається, що на зустріч тридцятирічна вагітна черкащанка прийшла з ножем, тому не стала з’ясовувати проблему словами. Під час сутички вона нанесла удар в серце 28-річній подрузі, яка померла за кілька секунд.

Поліцейські одразу затримали вбивцю. За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Вагітній жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, 2 липня, у квартирі на столичному Подолі сталася різанина.

Як повідомлялося, 9 липня, столичні оперативники затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом неповнолітнім. Потерпілих доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

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