Зеленський у Києві зустрівся із головами парламентів Литви, Латвії та Естонії (фото)

Президент України провів зустріч з головами парламентів Литви, Латвії та Естонії, які приїхали до Києва

Президент проінформував голів парламентів Литви, Латвії та Естонії про наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен та головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом, які прибули до Києва. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава Української держави відзначив важливість їхнього візиту до України попри складну безпекову ситуацію, яка виникла через російське вторгнення.

«З перших годин ви з нами – на рівні лідерів, на рівні народів. Тому ми вам вдячні. В Україні всі це розуміють, всі це цінують. Найвища довіра у народу України – до ваших країн і до Польщі, це правда. Це відповідає тим крокам, які ви зробили назустріч Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент високо оцінив підписання сьогодні в Києві спільної заяви голів парламентів України, Естонії, Латвії та Литви на підтримку нашої держави.

Зеленський також висловив подяку за підписання спільної заяви «Про невідкладну необхідність модернізації ППО України», до якої долучилися представники парламентів Литви, Латвії та Естонії.

«Ми раді й усім тим законодавчим ініціативам, які ви проговорюєте і робите на підтримку України у своїх парламентах, а також на міжнародній арені. Також одними з перших дуже допомогли зі зброєю», – зазначив він.

Глава держави проінформував голів парламентів Литви, Латвії та Естонії про наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну, зауваживши, що російські війська цілеспрямовано атакують цивільне населення та нищать мирну інфраструктуру. Агресор намагається взяти в облогу великі міста, такі як Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, створює гуманітарну катастрофу у багатьох населених пунктах.

Як зазначив президент, для ефективного захисту громадян, зокрема мирного населення, Україна потребує озброєння – засобів ППО, літаків та бронетехніки.

Військова та фінансова допомога країн Балтії та інших держав-партнерів для України сьогодні життєво важлива, зауважив Володимир Зеленський.

Він також наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії, зокрема запровадження повного ембарго на будь-яку торгівлю з РФ та Білоруссю, а також відключення від системи SWIFT усіх російських банків. Це позбавить російську воєнну машину фінансування та змусить Москву шукати миру.

Президент висловив подяку Литві, Латвії та Естонії за активну підтримку прискореного руху нашої держави до членства у Європейському Союзі. Він зауважив, що з огляду на те, як Україна відстоює європейські цінності у війні з Росією, наша держава заслуговує на прискорену процедуру вступу до ЄС.

Нагадаємо, Україна стала членом мовного простору ЄС. Із членством в EFNIL Україна отримує можливість формувати стратегію законодавчого захисту державної мови як майбутньої мови Європейського Союзу.

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