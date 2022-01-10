У Раді троє депутатів працюють без жодного помічника (список)

У Петра Порошенка немає помічників у Верховній Раді, адже він не хоче витрачати на це кошти з держбюджету

Нардепи пояснили, чому вони працюють без помічників у Верховній Раді

Серед депутатів Верховної Ради наразі є троє депутатів, які від початку дев’ятого скликання офіційно працюють без жодного помічника. Помічників не має п’ятий президент України та чинний депутат фракції «Європейської солідарності» Петро Порошенко і його колега Мустафа Джемілєв, а також представник «Слуги народу» і голова комітеті з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

У коментарі «Чесно» Петро Порошенко зазначив, що помічників у Верховній Раді в нього немає, адже він не хоче витрачати на це кошти з держбюджету. Водночас по роботі в парламенті йому допомагають партійці. Крім того, свою депутатську зарплату він ще з 1998 року не отримує, а віддає на благодійність.

«Помічників немає? Гарне питання. Я дуже відповідально ставлюся до витрачання коштів державного бюджету, бо вони утримуються саме за ці кошти (зарплату отримують лише помічники за контрактом на платній основі, – «Чесно»), я і свою депутатську зарплату ще з 1998 року перераховую виключно на благодійні цілі. Це не принципова позиція, але поки на сьогодні є така можливість, ми намагаємось це робити. І абсолютно іншу поведінку, на жаль, демонструє Апарат ВРУ і керівництво парламенту, які сотні мільйонів гривень (торік на помічників депутатів із бюджету щомісяця йшло понад 22 млн гривень або понад 260 млн гривень на рік, – ред.) коштів платників податків, які нам так потрібні під час війни, витрачають на це ганебне збіговисько», – прокоментував Порошенко.

Натомість депутат від «Слуги народу» Микола Сольський зазначає, що такий формат роботи його цілком задовольняє, а питання помічників має важливий аспект – це питання відповідальності та ризиків для політичної репутації.

«Хлопці в комітеті багато роблять роботи, секретаріат також багато з чим справляється – можете перевірити, скільки законопроєктів готує Аграрний комітет. Є люди, з якими я спілкуюсь і довіряю, а помічник – це все одно людина, яка, можливо, деколи буде мати якісь нюанси, за які я не хочу відповідати. Я до цього обережно ставлюсь. Якщо мені потрібна якась конкретна робота, то я знаю, кого попросити, є багато профільних громадських організацій. А сам за собою чемодан поносити я і сам можу», – наголошує Сольський.

Проте на початку роботи Верховної Ради ІХ скликання Сольський зауважував, що він шукає фахових помічників і ставить до них високі вимоги, тому довго розглядає кандидатури.

Раніше помічників не було і в першого заступника голови фракції «Слуги народу» Андрія Мотовиловця. Тоді нардеп сказав, що відсутність у нього помічників – це принципова позиція: «Я не хочу витрачати гроші з бюджету на те, що людина буде вести мій графік. Я зараз є членом Комітету з питань свободи слова. По свободі слова немає законодавчих ініціатив. Я є співавтором 27 законопроєктів у інших напрямках, але в мене вистачає сил, щоби писати ці законопроєкти самому. Я не розумію, навіщо мені помічник. Законопроєкти я пишу сам; хоч я й списочник, але зустрічі та спілкування з виборцями проводжу сам, відповідаю на листи особисто».

Раніше Мотовиловець також зазначив, що в комітеті з питань свободи слова він «свою місію виконав» і загалом, за його словами, «там немає жодного навантаження на депутата». Тому він перейшов до Комітету з питань податкової та митної політики, де йому буде потрібна допомога помічника-консультанта.

Наразі у першого заступника владної фракції Мотовиловця четверо помічників: одна – за трудовим договором на постійній основі та ще троє – на громадських засадах.

На цей час у Верховній Раді працює 421 народний депутат, у яких, у свою чергу, працює понад чотири тисячі помічників. Це – майже чисельність одного давньоримського легіону. Більшість помічників працює на громадських засадах, менша частина – за трудовими договорами.