«Перший тесть України»: чим займається батько Зеленської на посаді помічника нардепа

Батька Олени Зеленської влаштували у Раді у грудні 2019 року

Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко за час роботи помічником на громадських засадах у нардепа з фракції «Слуга народу», голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка розробив проєкт застосування відходів промисловості в дорожньому будівництві. Цей проєкт передано в Міністерство інфраструктури, яке його має впровадити. Про це повідомив нардеп Олег Бондаренко у коментарі руху «Чесно».

За словами Бондаренка, тесть президента Володимира Зеленського давно займається темою перероблення промислових відходів у дорожнє покриття.

«Я займаюсь екологією, у мене завдання – знизити вплив токсичних речовин або зменшити кількість відходів, які знаходяться зараз на сміттєзвалищах, на шламосховищах. Для того, щоб ці відходи врешті-решт пішли на переробку. Саме цим і займається мій помічник пан Кияшко. Він разом із профільною столичною установою, Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління розробив проект застосування відходів промисловості в дорожньому будівництві. На даний час він цей проект передав до Міністерства інфраструктури і цей проект буде впроваджено саме там. Це те, що я знаю про його діяльність. Нічого суттєвого більше він мені не приносив. Попередній проект він приніс і показав, я схвалив. Він має основне місце роботи, він викладач, а у мене працює на громадських засадах, тому я його не навантажую роботою. Бачимось із ним раз на місяць чи раз у два місяці», – зазначив нардеп Бондаренко.

Нардеп Олег Бондаренко. Фото: Дмитрій Єршов, Рух Чесно

У Міністерстві інфраструктури про проєкт Володимира Кияшка щодо застосування відходів промисловості в дорожньому будівництві нічого конкретного сказати не змогли. Водночас у відомстві наголошують, що разом із «Укравтодором» системно підходять до питання застосування відходів в дорожньому будівництві, в тому числі до пропозицій профільного інституту та напрацювань тестя президента.

Володимир Кияшко є кандидатом технічних наук та викладачем, є доцентом кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» Київського інституту залізничного транспорту, викладає дисципліну «Будівельні конструкції та будівлі на транспорті».

Крім того, Кияшко має низку зареєстрованих патентів, останній – патент на корисну модель №110676 Циліндр електромеханічного пристрою типу «Рольганг» системи примусової зупинки автотранспортних засобів.

За даними системи YouControl, Володимир Кияшко раніше був керівником ТОВ «Криворіжмонолітбуд», крім того, разом із дружиною Ольгою він є засновником ТОВ «Техноімпульс», які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

Як відомо, попри те, що Зеленський обіцяв не роздавати владні крісла «армійським друзям та кумам», після перемоги на виборах чимало його товаришів і колег по «Кварталу 95» отримали високі посади у владі.

Нагадаємо, що за президента Зеленського кумівство у владі набуло небачених масштабів.

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